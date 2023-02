Festi'Mioches : 3 jours de spectacles jeune public au Mans

Le festival jeune public de la MJC Ronceray est de retour pour sa 12ème édition !

Notre invitée : Adeline Rousseau, coordinatrice de Festi'Mioches

7 Compagnies régionales vous donnent rendez-vous pour 8 représentations et 3 jours de spectacle vivant.

Retrouvez également une séance de Cinéma au Le Royal, suivi d’un atelier animé par Graines d’images.

Et pour finir en beauté, Superforma vous invite à faire vibrer le dance floor à la PiX mix Boum électro !

Et pour encore plus de convivialité, le bar à mioches et sa team de bénévoles vous attend après chaque spectacle.