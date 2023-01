Geek Life : le festival de la culture pop est de retour au Mans

Portrait Of Beautiful Young Woman Wearing Costume At Cosplay Event

Notre invité : Jean-Christophe K, organisateur de Geek Life

Le festival Geek Life est de retour les 14 et 15 janvier 2023 au Centre des Expositions du Mans pour une saison 4 inédite avec plus de spectacles et d'animations pour toute la famille.

Cette année, retrouvez parmi les invités Bernard Minet, l'inoubliable chanteur du Club Dorothée !

