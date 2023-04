La folle histoire des soeurs Papin, par Isabelle Bedouet

Une roman graphique éclaire sous un jour nouveau les personnalités des tristement célèbres 'bonnes du Mans'

Notre invitée : Isabelle Bedouet, auteure, artiste et psychothérapeute

'En 1933, la sauvagerie du crime des soeurs Papin – arrachant les yeux de leur patronne et de sa fille, leur fracassant la tête, dénudant et mutilant leurs parties intimes – défraya la chronique. Et ce fait divers, par son extrême violence, continue aujourd’hui encore, porté par la littérature et le cinéma, à nous sidérer.

En s’appuyant sur des faits occultés, sur des archives inédites – révélant, en particulier, la collusion des experts psychiatres, des magistrats et des notables lors du procès -, en relevant certaines lacunes significatives de l’enquête, cette bande dessinée nous dévoile ce qui se joue derrière ce double assassinat. Il indique, en outre, comment un autre meurtre, survenu quelques mois auparavant dans le même département, la Sarthe, mais passé inaperçu, a inspiré, de façon évidente, le passage à l’acte des deux jeunes femmes dans ses modalités les plus atroces.

La folle histoire des soeurs Papin

Aux Editions Ouest-France

Sortie : 7 avril 2023