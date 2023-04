Le Bel Canto dans tous ses états à La Ferté-Bernard

Des voix exceptionnelles sur un répertoire romantique mais aussi humoristique : rendez-vous le jeudi 13 avril à la salle Athéna pour un récital réjouissant

HItting the high note while singing

Notre invité : Raphaël Sikorski, coach vocal et créateur du Festival de la Chéronne

Proposé en partenariat avec le Festival de la Chéronne, ce récital nous emmène à la découverte du bel canto romantique triomphant du début du XIXéme siècle et des trois compositeurs qui l'ont porté : Bellini, Donizetti et Rossini.

Raphaël Sikorski, directeur artistique du Festival de la Chéronne, réunit des artistes lyriques internationaux qui feront vibrer la scène d'Athéna au son de cet art du chant lyrique où les voix s'épanouissent dans de merveilleuses cantilènes et expriment tout leur potentiel de virtuosité dans des vocalises époustouflantes.

Comme les compositeurs et leurs interprètes célèbres de cette période ont aussi été parodiés, ils partageront avec nous une des plus amusantes parodies de bel canto : l'opérette-bouffe en un acte de Jacques Offenbach 'Monsieur Choufleuri restera chez lui'.

Mise en espace et présentation : Raphaël Sikorski

Soprano : Mélanie Boisvert

Ténor : Frédéric Diquéro

Baryton : Olivier Naveau

Piano : Quiachu Li