Le concert caritatif du Lions club et du choeur Résonnances

Mass in Blue : une oeuvre méconnue jouée ce samedi au Mans au profit d'une association sarthoise

Nos invités :

Jean-Luc le Gras, président du Lions club Le Mans cité des 24h

Grégoire Vanherle, chef de choeur (Résonnances)

Mass in Blue, de Will Todd

Samedi 3 juin à 20h30

Eglise Saint-Liboire, avenue Rhin et Danube, Le Mans

Au profit de l'association 'Vaincre la mucoviscidose 72'

Soliste : Pauline Pelosi, soprano

Trio jazz : Dmitri Negrimovski, piano ; Thibault Renou, contrebasse ; Jean-Marc Drouet, batterie

Tarif 16 euros

Gratuit pour les moins de 12 ans

lien vers le site du choeur Résonnances