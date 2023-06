Le démon de midi : spectacle à voir en ce moment à La Comédie, au Mans

Le one-woman show culte de Michèle Bernier repris par une comédienne du coin !

Notre invitée : Séverine Robic

Vers la quarantaine, le mâle humain a coutume de quitter son épouse usagée pour aller cavaler dans des pâturages plus verts...

Et comme on disait par chez nous, changement d'herbage réjouit les veaux ! Des premiers symptômes à l'explosion finale, en passant par les affres de la déprime intégrale, robe de chambre-chaussettes-canapé, l'héroïne se pose des questions rétroactives sur son attitude en général et sur sa cellulite en particulier, découvre que tout le monde savait sauf elle, imagine la fée qui la remplace, écoute les conseils vaseux des copines, tente de renouer avec d'anciens Jules et en teste des tous neufs !

Artiste : Séverine Robic - Texte de Michèle BERNIER

Du 30 mai au 9 juin 2023 à Comédie Le Mans, rue nationale

lien vers le site web