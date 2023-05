Lectures aux animaux : un festival entre culture et nature à Saint-Rémy-du-Val

Dans un cadre bucolique et historique, 3 jours de rencontres, de lectures et de conférences autour du vivant

Notre invité : Jean-Philippe Noël, journaliste animalier, créateur des 'Tréteaux de la Velue'

Marraine 2023 : Sara Giraudeau

Le mot des festivaliers :

'Depuis les premiers écrits des Antiques jusqu’à aujourd’hui, l’animal est présent dans la littérature. Longtemps considérées comme secondaires, les œuvres consacrées aux bêtes prennent aujourd’hui un sens nouveau. La perte de la biodiversité et le changement climatique ont replacé le vivant au cœur des préoccupations de chacun et constituent des interrogations qui traversent toutes les générations.

Durant trois jours, cinq lectures sont présentées dans le cadre du logis abbatial de Moullins. Elles ont pour décor la chapelle entièrement restaurée et la très belle façade du logis.

Adaptations pour la scène d’œuvres littéraires classiques ou contemporaines, les lectures sont prises en charge par des comédiennes et comédiens. D’une durée d’environ une heure, elles peuvent être mises en espace, c’est-à-dire agrémentées d’une mise en scène légère.'