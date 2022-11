Les 24h Shakespeare, un pari fou en 6 épisodes

Pas besoin d'aimer le théâtre pour apprécier H6R3, la mini-série qui vous donnera envie de réaliser vos rêves les plus fous !

Nos invités : Tomasz Namerla, réalisateur et Thierry Bohnke, producteur

H6R3 est une série documentaire en six épisodes au cœur d’un projet monumental de Thomas Jolly et ses équipes :

Henry VI et Richard III, la tétralogie de Shakespeare jouée au Théâtre Le Quai à Angers dans son intégralité.

24 heures non-stop !

L'élaboration de ce spectacle-marathon à été suivie pas à pas par le réalisateur Tomasz Namerla pendant près d'un an ; il est aussi la voix-off de ce feuilleton passionnant qui donne envie de suivre ses rêves !

A voir sur France 3 Pays de la Loire

Prochaines diffusions : jeudi 1er décembre à 22h56 (épisodes 3 et 4)

Une production OHNK

Suivez le lien pour le replay