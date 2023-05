MJC Pixel Event : culture japonaise et retrogaming à l'honneur ce weekend

L'association Retrotaku organise la 8ème édition d'un rendez-vous incontournable pour tous les nostalgiques des consoles emblématiques qui ont bercé leur jeunesse

Notre invité : Yovann Stanojevic, président de Retrotaku

La culture vidéo-ludique d'hier et d'avant-hier sera mise à l'honneur ce weekend à la MJC Prévert au Mans.

L'association Retrotaku organise samedi et dimanche la 8ème édition du MJC Pixel Event, avec une trentaine de vieilles consoles en libre accès et de nombreuses animations ; conférence sur le Japon, défilé de cosplay, repair-café, etc.