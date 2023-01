Nadia Simon, artiste multiple

Notre invitée : Nadia Simon

Nadia Simon est auteure compositrice interprète, chanteuse et musicienne formée à l'art Thérapie avec la voix comme outil thérapeutique .

Elle Pratique également la 'sonothérapie' par le biais de massage et bain sonores.

Elle accompagne par sa voix l'humain et le vivant .

Elle participe à plusieurs projets artistiques, dont celui d'Owa, sous la forme d'un duo avec le joueur de handpan Laurent Sureau