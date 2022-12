On découvre le spectacle de Noël du Patis

Nos invités : Romy Vasselin et Stylver Blanchet

À l’Étoile Filante, boutique éphémère, on ouvre 2 semaines par an : du 12 au 24 Décembre !

On y trouve tous les cadeaux de Noël que l’on puisse imaginer. À tel point que l’on se demande même si ce n’est pas là que le Père Noël s’approvisionne.

Mais cet endroit est encore plus exceptionnel que l’on croit.

L’atmosphère est troublante, les couleurs sont plus brillantes, les parfums plus doux et surtout les jouets qui s’y trouvent peuvent s’animer !

C’est avec stupeur que nos deux jeunes amis, qui se sont laissés enfermer dans ce magasin fabuleux un soir de Noël, vont le découvrir...