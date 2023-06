Pop au Parc, festival gratuit à Sablé pour toute la famille

Avec Pop au Parc, on fêt l’été, la musique et la nature !

Notre invité : François Le Doeuff, administrateur et programmateur des musiques actuelles au centre culturel L'Entracte

Du 30 juin au 2 juillet, Pop au Parc prend place dans le Parc du Château de Sablé pour une deuxième édition festive autour des musiques actuelles, de la nature et de la culture Pop !

Concerts, chanson jeune public, spectacles de cirque et théâtre de rue, animations ludiques et participatives sont à découvrir en famille et entre amis pendant trois jours.

Tête d'affiche : Lujipeka, le samedi 1er juillet à 22h15.

Journée spéciale jeune public le dimanche 2 juillet.