Printemps des Rillettes. Un concours de textes à base de véritables mots de patois sarthois

Théâtre. Pauline Sales présente Normalito à Sablé-sur-Sarthe

Une fable à la fois drôle et émouvante sur la normalité et la différence à partir de 9 ans au centre culturel de Sablé-sur-Sarthe, mardi 28 février à 20h30. Écoutez notre entretien avec Pauline Sales, auteure et metteuse en scène