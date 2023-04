Un son et lumière historique au lycée Saint-Charles Sainte Croix du Mans

'Dessine-moi une histoire' : un projet ambitieux et collaboratif pour plus de 200 comédiens et figurants !

Nos invités :

Ghislain de de Barmon, directeur de Saint-Charles Sainte Croix

Yves-Thégonnec Tulâne, directeur artistique de la Compagnie 7ème Acte

1836-2023 : Dessine-moi une Histoire

Un spectacle historique pour revivre la création d’un lycée en 1836 et découvrir un grand groupe scolaire en 2023.

-Une fresque historique écrite par Vanessa Lilian, retraçant les périodes marquantes de l’histoire de Notre-Dame de Sainte Croix, Saint-Charles et Sainte-Anne.

-Des images d’époques projetées sur la façade en mapping

-Des scènes équestres

-Des musiciens en live et une chorale

-45 comédiens et 150 figurants de tous âges

-100 volontaires techniciens, couturiers, farfouilleurs

-3 représentations d’environ 1600 places par soir les 1er, 2 et 3 juin 2023

-Un projet pour rassembler des élèves, étudiants et apprentis de toutes les unités, des membres du personnel, des professeurs, des parents et amis de l’établissement

1er filage en extérieur : samedi 1er avril à 10h

Représentations les 1er, 2 et 3 juin 2023