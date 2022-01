Joyeux anniversaire au Muséoparc Alésia, déjà 10 ans

MuséoFab

Céramique, tissage, travail du cuir, venez apprendre à travailler comme à l'époque des Gaulois au Muséoparc Alésia. Tous les week-ends et tous les jours des vacances, un artisan vous attend à Alise-Sainte-Reine.

Choisissez votre objet d'expo

La grande nouveauté au Muséoparc Alésia c'est une exposition participative. Des habitants du territoire d'Alise-Sainte-Reine vont choisir parmi une centaine d'objets cachés dans les réserves du musée.

Les 10 ans

Toute l'année 2022, vous allez souffler les bougies des 10 ans du musée ! Et notamment ces 24h d'ouverture du samedi 26 mars au dimanche 27. Mais plus tard dans l'année, il y aura aussi des jeux de bataille antique, une reconstitution de la guerre des Gaules etc. Le calendrier est à retrouver ici.