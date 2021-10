Le week-end de la truffe à Is-sur-Tille

Les 16 et 17 octobre 2021, c'est la fête de la Truffe et des papilles à Is-sur-Tille. Comment ce champignon bourguignon est devenu aussi célèbre et pourtant ... moins connu que son cousin dans le Périgord ? Quelles activités touristiques sont inventées pour parler de la truffe en Côte-d'Or ?

L'association "La truffe Côte-d'Orienne"

Christine Dupaty est la présidente de cette association. Avec ses bénévoles, ils font appel aux récolteurs-producteurs de truffe de Bourgogne pour cette nouvelle édition de fête de la truffe. Démonstration, dégustation et cavage à découvrir toute la journée ce samedi 16 octobre. Rendez-vous place de la République et parc des Capucins, à Is-sur-Tille.

Bike and Run de la Truffière

Bastien Degret est certainement le plus sportif du service des sports de la Communauté de communes de la Tille et de l'Ignon. Il adore aussi la truffe. Alors, avec les différents acteurs du tourisme du territoire, il met en place une course Bike and Run pour le dimanche 17 octobre autour de la nouvelle truffière d'Is-sur-Tille. Les duos de vélo et de coureurs pourront parcourir de deux à treize kilomètres. Les vainqueurs se verront offrir des paniers gourmands.