Nos choix d'Escape Game en Côte-d'Or

Au moins quinze "Escape Game" différents existent en Côte-d'Or. Pour ces vacances de février, on vous propose ceux à vivre avec vos enfants à Montbard et Saint-Seine-sur-Vingeanne.

Dans le cabinet secret de Buffon

Les étranges objets du cabinet de travail du comte Buffon

Dès l'âge de six ans, laissez-vous enfermer dans le cabinet secret de Buffon, le célèbre scientifique du siècles des Lumières. Des coffres, objets et devinettes vous aideront à calculer l'âge exact de la tête et donc à sortir du cabinet sain et sauf. Pour réserver c'est ici.

Dans le château de Rosières

Le château de Rosières à Seinte-Seine-sur-Vingeanne © Radio France

Dès l'âge de trois ans, on peut s'amuser à retrouver le coffre-fort du château à l'aide d'indices au long de notre visite.

Pour les plus grands, dès huit ans, laissez-vous enfermer dans le salon de la reine. Vous devrez résoudre des énigmes pour délivrer la reine emprisonnée.

Pour les ados de quinze ans et les adultes, il vous faudra résoudre le meurtre de la marquise de Rosières