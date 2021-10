Semur-en-Auxois : la musique classique à l'honneur avec le festival "Ouverture"

Le Festival Ouverture ! au théâtre du Rempart de Semur-en-Auxois est le seul festival de musique classique française en France. Cette année vous découvrez six spectacles sur deux week-end. Les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre et vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 octobre

Semur-en-Auxois accueille les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre et vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 octobre le festival Ouverture © Getty