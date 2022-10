Bonus écologique vélo et carburant, l'automobile club d'Alsace vous dit tout

Bonus écologique vélo et carburant

Dans le but d’inciter le plus grand nombre d’usagers à opter pour une mobilité décarbonée, une extension de l’accès aux aides nationales pour l’achat d’un vélo électrique a été promulguée par décret en aout dernier. Qui peut en bénéficier ? Quel en est le montant ? Et le bonus carburant, est-il toujours en vigueur ?

