Démarchage téléphonique, on vous aide à lutter contre les fraudes sur France Bleu Aslace

Les sollicitations téléphoniques indésirables (démarchage téléphonique non sollicité et fraudes aux numéros surtaxés) sont une nuisance parfois quotidienne pour les consommateurs et surtout un vecteur trop fréquent de fraudes et d’arnaques, lesquelles pèsent sur le pouvoir d’achat des ménages.

Notre expert, Didier cornu de l’UFC que choisir vous aide ce vendredi dès 9h30 sur France bleu alsace

Vos appels au 03.88.25.15.15