La journée du coeur à l'honneur sur France Bleu Alsace

L'Alliance du Coeur et l’association Alsace Cardio vous donne rendez-vous le 14 octobre à Colmar pour la neuvième édition de la Journée du Coeur, consacrée cette année à la prévention de l’hypertension.

Pour évoquer cette journée du coeur et mieux comprendre les enjeux d'une prise en charge précoce, Daniel EMMENDOERFFER, Président d’Alsace Cardio et le Pr Dominique Stéphan chef du service hypertension et maladies vasculaires des Hôpitaux Universitaires

de Strasbourg répondent à vos questions ce mercredi dès 9h30 sur France Bleu Alsace

Vos appels au 03.88.25.15.15