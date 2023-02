Ce que peut faire pour vous la cryothérapie

La cryothérapie est une méthode de traitement par le froid, qui peut prendre plusieurs formes.

Elle est surtout utilisée dans le monde du sport de haut niveau. Mais, ses nombreux bienfaits la rendent de plus en plus populaire auprès des sportifs amateurs, et des personnes souffrant de douleurs chroniques. Sébastien MARTIN est le fondateur de Capital Santé , un centre de cryothérapie à Schiltigheim , il est avec vous ce mercredi dès 9h30 sur France bleu Alsace

