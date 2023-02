Journée mondiale du scoutisme, on en parle sur France Bleu Alsace

Le scoutisme à l'honneur

Depuis plus de 100 ans déjà, les scouts entreprennent des activités variées dans la nature, s’engagent dans des projets passionnants et endossent des responsabilités pour eux-mêmes et pour les autres. Ce mercredi c'est la journée mondiale du scoutisme, nous mettons à l'honneur ce mouvement en compagnie de Thibault Schoepf compagnon au sein du groupe des scouts d'illkirch dès 9h30 sur France Bleu Alsace

Vos appels au 03.88.25.15.15