La sciatique ou comment vous soulager au mieux grâce à la chiropractie

La sciatique est un symptôme qui est le résultat d’un problème au niveau des vertèbres lombaires tel que hernie discale, arthrose ou sténose.

Trouver la cause de la sciatique revient donc à trouver la cause de ces problèmes. Mais comment soulager une crise de sciatique ? Quels sont les symptomes ? On en parle ce lundi avec Oriane DJEDID, chiropracteur à Saint Louis dès 9h30 sur France Bleu Alsace

