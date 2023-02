On étudie vos droits à la retraite sur France Bleu Alsace

Dans notre système de retraite, ce sont les cotisations perçues sur les salaires ou les autres formes de rémunération du travail qui ouvrent des droits à une pension de retraite.

Suite aux différentes réformes adoptées, il est parfois difficile de s’y retrouver en fonction de sa situation. On fait le point ce mardi avec Annie creutz de la Carsat, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et Christophe Reibel spécialiste pour les caisses complémentaires dès 9h30 sur France Bleu Alsace

Vos appels au 03.88.25.15.15