RESPIRE : Festival du bien-être à Vichy

Le cahier des charges et fonctionnement des "Gîtes de France"

Changer de métier est un défi qu’il ne faut pas sous-estimer. Encore plus quand il faut en plus changer de région, déménager sa famille, réinvestir son patrimoine....ce qui est souvent parfois le cas quand on décide d'ouvrir des chambres d'hôtes. Les conseils par ici :-)