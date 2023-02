Seniors : intermédiaire entre sa maison et Ehpad

L'espérance de vie augmente régulièrement dans la société française. Cette révolution démographique a des répercussions dans presque tous les secteurs de la société. D’autant que le profil des seniors a évolué.

Aujourd’hui, nos aînés restent actifs le plus possible et sont bien décidés à choisir leurs conditions de vie. Alors quelles sont les alternatives à l'Ehpad? On vous explique comment ça marche et combien ça coûte...

Emile GERLE, directrice de CAZAM à Clermont-Ferrand.

Merci à Geneviève, résidente.