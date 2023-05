Comment lutter contre le décrochage scolaire ? Avec le professeur Antoine Gentil

La 3e édition du Challenge Alternance et stages Jeunes d'Avenirs

Après le succès des deux éditions précédentes, qui avait permis d'organiser plus de 150 000 mises en relation 2021 et 2022 confondues, France Bleu toujours en partenariat avec le groupe lance la troisième édition du Challenge Alternance et stages Jeunes d'Avenirs.