La 3e édition du Challenge Alternance et stages Jeunes d'Avenirs

Après le succès des deux éditions précédentes, qui avait permis d'organiser plus de 150 000 mises en relation 2021 et 2022 confondues, France Bleu toujours en partenariat avec le groupe lance la troisième édition du Challenge Alternance et stages Jeunes d'Avenirs.

Challenge jeunes d'avenir © Getty

Avec pour objectifs : de rassembler le maximum d’offres d’alternance et stages, notamment celles qui restent « cachées » par manque de temps, par manque de visibilité des recruteurs.

de donner aux jeunes accès à ces offres en les accompagnant le plus efficacement possible Comment ça marche ? L’inscription se fait sur le site jeunesdavenirs.fr à partir du mardi 28 mars. En moins de 10 secondes, les jeunes et les entreprises pourront s’inscrire et avoir accès aux offres / à la CVthèque de la plateforme mais aussi des services d'accompagnement : préparation aux entretiens, infos sur les aides possibles... Le logiciel permet aussi de faire se rencontrer le plus simplement possibles les offres les plus pertinentes pour chaque CV Les + pour les jeunes Inscription rapide

2 possibilités : déposer son CV ou en créer facilement via un formulaire intuitif

L’analyse sémantique du CV à partir de l’outil CVcatcher permet de proposer au candidat les offres les plus pertinentes, en fonction de ses compétences et sa situation géographique Les + pour les recruteurs Inscription rapide : moins de 3 minutes

Dépôt des offres simplifié

Accès à la CVthèque localisée pour trouver les meilleurs candidats Pour qui ? Tous les jeunes de 16 à 30 ans, à la recherche d’une alternance, d’un stage

Tous les jeunes entrés en alternance début 2023 qui n’ont pas encore trouvé leur entreprise

Tous niveaux d’études, du non diplômé à BAC+5

Tous les types de stage, de la 3ème aux niveaux les plus élevés de l’enseignement supérieur

Toutes les entreprises, de l’artisan aux grands groupes

Tous les CFA et organismes de formation qui recrutent en alternance (et prépa-apprentissage)

Toutes les branches professionnelles qui recrutent en alternance pour leurs adhérents