Vos questions retraite à nos expertes de la Carsat et de l'agence conseil retraite Agirc-Arcco

Saïda Kribèche, experte conseil en assurance retraite à La Carsat Rhône-Alpes et Cécile Laurent, responsable de l'organisme qui gère vos complémentaires répondent à toutes vos questions !

Cumul emploi retraite, pension de réversion, changement de situation, pérdiode de chômage, maladie, armée

Rendez-vous de la retraite du 17 au 23 juin 2023 Auvergne-Rhône-Alpes : plus de 4 700 rendez-vous dans la région pour informer les Français sur leur retraite L’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite organisent une nouvelle édition commune des « Rendez-vous de la retraite » du samedi 17 au vendredi 23 juin 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le contexte de réforme des retraites, 4 700 entretiens sont proposés par plus d’une centaine de conseillers retraite des deux régimes. Les assurés bénéficieront d’informations et de conseils en vue de leur départ à la retraite dans l’un des 67 points d’accueil de la région, ou par téléphone. Depuis le début du mois de mai, les deux régimes proposent également un programme en ligne (webinaires et tchats) pour enrichir le parcours d’informations des assurés. >> Inscriptions à partir du 30 mai depuis le site www.rdv-retraite.fr.

Des rendez-vous personnalisés pour conseiller les actifs Quand pourrais-je partir à la retraite ? Combien vais-je toucher ? Quel est l’impact de mes événements de vie (maternité, chômage, aidant familial...) sur ma future retraite ? À quel âge peut-on commencer à simuler sa pension ? Où peut-on retrouver ses relevés de carrière ? Autant de questions que se posent les actifs dans le contexte actuel, qu’ils soient proches de la retraite ou non.

Les Rendez-vous de la retraite sont l’occasion d’échanger sur sa situation personnelle avec un conseiller de l’Assurance Retraite (régime de retraite de base) ou du régime complémentaire Agirc-Arrco, pour ajuster ses choix de vie et de carrière et ainsi préparer sereinement son départ.

Ces échanges individuels et personnalisés permettent également aux actifs d’aborder des aspects spécifiques de leur carrière et de leur future retraite : puis-je prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue ? Le chômage partiel permet-il de comptabiliser des trimestres et des points ? Quel est l’impact d’un congé parental sur ses cotisations ? Une expérience professionnelle à l’étranger est-elle comptabilisée dans le calcul des droits à la retraite ?

Une semaine d’information pour préparer sa retraite Du samedi 17 au vendredi 23 juin, plus de 4 700 entretiens seront proposés sur inscription en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis le site www.rdv-retraite.fr. Deux formats de rendez-vous sont disponibles : par téléphone ou dans l’un des 67 points d’information retraite, répartis sur l’ensemble de la région.

Les personnes ayant pris rendez-vous seront accueillies le samedi de 9h à 18h, puis du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.

Lieux d’accueil en Auvergne-Rhône-Alpes

Annecy 4 Avenue de Chambery, 74000 Annecy Annemasse

Maison Transfrontalière Européenne, 21 Avenue Emile Zola, 74100 Annemasse

Annonay CPAM - 27 Avenue de l'Europe, 07100 Annonay

Ambérieu en Bugey 5 Rue Berthelot, 01500 Ambérieu en Bugey

Aubenas Pôle de services, 30 Avenue de Zelzate, 07200 Aubenas

Bassens 17 Rue Arthur Haulotte, 73000 Bassens

Chambéry ZAC du Grand Verger - Bâtiment A, 20 Avenue des Chevaliers Tireurs, 73000

Chambéry 411 Avenue du Comte-Vert, 73000 Chambéry