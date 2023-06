Au jardin avec Guillaume Adam

Outils numériques : pourquoi et comment réduire leurs impacts environnementaux ?

On peut agir concrètement pour la planète en nettoyant ses données ou en offrant une seconde vie à tous ses équipements numériques non utilisés. Les impacts environnementaux de nos outils numériques sont multiples et considérables. On en parle avec Franck Chatelain de l'ADEME.