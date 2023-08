L'été à la montagne, les bons plans - avec N'PY !

L'été, la montagne est un immense terrain de jeux pour tous ceux qui cherchent à se ressourcer, vivre de belles expériences sportives et se rapprocher de la nature.

N'PY prépare aux vacanciers des séjours sur-mesure avec toute une ribambelle d'activités, pour tous les goûts, tous les âges et toutes les motivations.

Il y a bien entendu les visites incontournables comme le Pont d'Espagne ou le Pic du midi mais aussi des activités de toutes sortes : de la spéléo pour les aventuriers et aventurières ; de la balnéo pour ceux qui veulent se reposer et se faire chouchouter ; des randonnées pour profiter des trésors de la montagne en été ; et puis bien sûr, les bike park pour découvrir les pistes de skis que vous connaissez l'hiver, à vélo !