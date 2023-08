Les bienfaits de l'ostéopathie par prévention - avec Julien Miellet de l'Ostéopole Toulouse

Julien Miellet, ostéopathe, nous donne des bons conseils pour se sentir bien dans ses basket toute l'année !

Un peu comme la voiture que vous devez amener à la révision tous les ans, votre corps a besoin d'un check up chez l'ostéopathe régulièrement pour s'assurer que tout va bien. Et même quand on a pas de gros bobos ou de douleurs handicapantes, c'est intéressant de venir réduire les tensions du quotidien qui s'installent naturellement sans que l'on s'en rende compte.

► A quoi sert l'ostéopathie ? Quel est le rôle de l'ostéopathe ?

► Ostéopathie par prévention : pourquoi ?

► Les vacances d'été, une bonne période pour aller chez l'ostéopathe ?

