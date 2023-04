Les idées de sortie de Claire-Marie Dagonet de Kidiklik

On prolonge Pâques sur le week-end sur 15 et 16 avril 2023 avec des chasses aux œufs supplémentaires et surtout on continu comme tous les lundis d'occuper nos enfants avec de super activités proposées par Claire-Marie Dagonet de Kidiklik.

Kidiklik

On part à la Foire de Toulouse, on fait nager nos enfants, on découvre des spectacles et on prépare les vacances d'avril. Suivez les conseils de Claire-Marie Dagonet de Kidiklik !