Naturopathie et parentalité

La Naturopathie est un ensemble de pratiques visant à préserver et optimiser la santé globale de l’individu, ainsi qu’à aider l’organisme à guérir par des moyens naturels. Notre experte Nadège Charpentier nous explique pourquoi la naturopathie est une alliée de la parentalité.

Infirmière puéricultrice depuis 26 ans et naturopathe depuis 6 ans, Nadège Charpentier a à cœur d'accompagner les parents et enfants dans une démarche bienveillante et construite. La naturopathie est un vrai atout pour les parents, mais aussi une alliée du bien-être des enfants. Elle peut, par exemple, être d'une grande aide dans la gestion des émotions. Explications.