Comment se libérer de la charge mentale qui vous épuise

La fatigue mentale peut engendrer de graves conséquences physiques et psychologiques. Les conseils de Jérôme Bruyas pour maîtriser et se libérer de la charge mentale.

Notre invité : Jérôme Bruyas, RH5, coach, préparateur mental, hypnothérapeute.

Qu'est-ce que la charge mentale ?

La charge mentale c’est le corps épuisé par le cerveau.

La charge mentale, c’est devoir penser à lancer la machine à laver, renouveler les tailles de vêtement des enfants, ne pas oublier de prévoir les rdv médicaux, organiser les trajets taxi pour les activités extra scolaires, prévoir les cadeaux d’anniversaire et se coucher en pensant déjà à l’organisation du lendemain. Tout en assurant 75% de l’exécution de ces tâches.

C’est donc à la fois une surcharge du cerveau bombardé de messages permanents et une impression d’être débordé.

On en parle de plus en plus car il y a une prise de conscience des différentes tâches ménagères à penser et à faire en une journée. C’est pour cela que la charge mentale est toujours aussi présente même quand votre partenaire participe aux tâches ménagères sans anticiper, organiser et planifier ces mêmes tâches.

Evidemment, ce n’est pas une exclusivité de femmes actives avec enfants, les hommes sont aussi concernés mais aussi et de plus en plus des salariés et des managers avec la charge mentale au travail.

Quels sont les effets de la charge mentale ?

La fatigue mentale, si elle n'est pas maîtrisée, entraîne de la surcharge mentale qui se manifeste par des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur tels que la dépression et l'anxiété, et des perturbations de la mémoire de travail et de l'attention :

Vous avez la sensation d’avoir la tête pleine

Vous êtes facilement irrité(e)

Vous êtes fatigué(e)

Vous stressez continuellement

Vous avez du mal à déléguer vos tâches

Vous dormez mal

Vous manquez de concentration

Vous vous sentez parfois dépassé(e)

Est-ce pertinent d’en parler ? pour qui ?

La charge mentale c’est le corps épuisé par le cerveau.

La charge mentale, c’est devoir penser à lancer la machine à laver, renouveler les tailles de vêtement des enfants, ne pas oublier de prévoir les rdv médicaux, organiser les trajets taxi pour les activités extra scolaires, prévoir les cadeaux d’anniversaire et se coucher en pensant déjà à l’organisation du lendemain. Tout en assurant 75% de l’exécution de ces tâches.

C’est donc à la fois une surcharge du cerveau bombardé de messages permanents et une impression d’être débordé.

On en parle de plus en plus car il y a une prise de conscience des différentes tâches ménagères à penser et à faire en une journée. C’est pour cela que la charge mentale est toujours aussi présente même quand votre partenaire participe aux tâches ménagères sans anticiper, organiser et planifier ces mêmes tâches.

Evidemment, ce n’est pas une exclusivité de femmes actives avec enfants, les hommes sont aussi concernés mais aussi et de plus en plus des salariés et des managers avec la charge mentale au travail.

C’est quoi concrètement les effets de la charge mentale ?

La fatigue mentale, si elle n'est pas maîtrisée, entraîne de la surcharge mentale qui se manifeste par des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur tels que la dépression et l'anxiété, et des perturbations de la mémoire de travail et de l'attention :

Vous avez la sensation d’avoir la tête pleine

Vous êtes facilement irrité(e)

Vous êtes fatigué(e)

Vous stressez continuellement

Vous avez du mal à déléguer vos tâches

Vous dormez mal

Vous manquez de concentration

Vous vous sentez parfois dépassé(e)

Et la liste est longue ….

La fatigue mentale vient de failles liées au fonctionnement de notre cerveau et notamment qu’il ne peut facilement traiter qu’une chose à la fois, que le travail non abouti engendre une surcharge mentale et que nous avons des défauts naturels qui nous épuisent : l’héroïsme, le sur contrôle, le perfectionnisme, l’anticipation négative …

Les astuces pour s’en sortir

La bonne nouvelle, c'est que la surcharge mentale est loin d'être une fatalité. On peut la prévenir et on peut également en sortir!

La charge mentale est un phénomène multifactoriel, il vous faut donc adopter des stratégies diverses notamment au niveau cognitif puis au niveau psychologique.

Au niveau cognitif, réduisez votre charge mentale concrètement, par exemple

o Sortez du déni : identifiez les facteurs qui vous surchargent comme le sur contrôle, perfectionnisme, ….

o Prenez soin de vous et augmentez votre temps de repos : oubliez le fameux lâcher prise complexant et les injonctions, faites des choses pour vous : faites-vous plaisir ! Dormez et reposez-vous ….

o Organisez-vous : mettez à plat les priorités par piliers de vie et appliquez ces choix avec des grilles de décision. Utilisez ensuite des outils comme la matrice de Eisenhower ou une To Do List restreinte (ne pas se surcharger….) avec un temps alloué et un regroupement puis planifiez en recherchant les routines (économiser son temps de décision)

o Finissez les tâches

o Si ca prend moins de 2 minutes faites le tout de suite

o Faites une chose à la fois : dissociez vos piliers de vie (pas de boulot à la maison, mais aussi pas d’activités de la maison ou boulot….) et libérez-vous des notifications de votre téléphone ou ordinateur

Pour plus d'infos l'émission est en réécoute sur le site France Bleu.fr

Un soutien psychologique ? Contactez Jérôme Bruyas, RH5 : 06.72.99.74.88

En savoir plus :

Site Internet : www.rh5-coaching.fr

Page FaceBook : @RH5HypnoseSportSantePerformance

Page Linkedin : https://www.linkedin.com/showcase/rh5-coaching

Le soutien psychologique :

o Déléguez :

§ acceptez que ce soit moins bien fait, différemment

§ responsabiliser très tôt et petit à petit vos enfants,

§ faites participer votre partenaire en insistant sur la planification au lieu de l’exécution,

o Parlez et communiquez pour obtenir ce soutien: utilisez des faits et non des opinions ou jugements, dire « Je » et non « tu » accusatoire pour exprimer votre ressenti, exprimez vos besoins (je souhaite que) et exprimer des attentes clairement (es-tu d’accord de)

o Augmentez votre confiance en vous et votre estime de soi: vaste sujet déjà aborder ici pour vous aider concrètement https://rh5-coaching.fr/?p=991

o Consacrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler : rien ne sert de consacrer de l’énergie mentale sur ce qui ne dépend pas de vous.

En savoir plus :

Site Internet : www.rh5-coaching.fr

Page FaceBook : @RH5HypnoseSportSantePerformance

Page Linkedin : https://www.linkedin.com/showcase/rh5-coaching

Instagram @rh5_jerBru