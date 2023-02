Côté experts : que mettre en place pour bien vieillir?

Bien vieillir c'est pouvoir être autonome, en bonne santé et chez soi le plus longtemps possible. Pour cela, il est important de prévoir : avoir des relais sur qui s'appuyer, se faciliter les démarches administratives, pouvoir se déplacer ou avoir des loisirs.

Brest Métropole édite un guide du bien vieillir © Getty - skynesher

Brest métropole a décidé de faciliter les démarches de ses habitants en éditant un Guide pratique "Bien Vieillir dans nos communes". On y retrouve toutes les informations sur ce qui peut faciliter la vie des seniors et de leurs proches.

L'occasion dans Côté Experts de comprendre l'importance de se questionner et prévoir certains sujets pour pouvoir bien vieillir : connaître ses droits, s'informer, prendre soin de soi, se déplacer, bien vivre chez soi, avoir accès aux loisirs...

Autant de sujet abordés dans ce guide disponible dans les mairies de toutes les communes de la métropole, dans les médiathèques, à l’accueil des Clic ou dans les équipements socio-culturels du territoire