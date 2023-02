Comment entretenir un Gardénia ?

Le Gardénia, petit arbuste à feuillage persistant et à la fleur blanche, est plutôt une plante que l'on va cultiver en intérieur dans notre région, en Normandie.

Chaque dimanche matin entre 9h00 et 10h00, Martin partage ses bons conseils jardin et répond à toutes vos questions dans Côté Expert week-end.

En Normandie, il est conseillé de cultiver le Gardénia en intérieur : « elle supporte 20°C sans problème » précise Bruno Seguin, président de la société d'horticulture de Lisieux. C'est un joli petit arbuste à feuillage persistant. En hiver, réduisez l'arrosage : attendez que la terre à la surface soit bien sèche entre deux arrosages. Martin, notre expert France Bleu, conseille du drainant au fond du pot.

Gardénia et sa belle fleur blanche

Foire aux Arbres de Lisieux 2023

Dans le Calvados à Lisieux, ne manquez pas la plus grande Foire aux Arbres et aux Plantes de Normandie . Plus de 150 exposants vous proposent à la vente des agrumes, des plants fruitiers, des végétaux de collections mais aussi des arbres plus communs l'on retrouve dans tous les jardins.

564ème Foire aux Arbres et aux Plantes de Lisieux 2023

Jardin de l'Évêché et Place Clémenceau à Lisieux

Samedi 4 mars (9h-18h)

Dimanche 5 mars (8h-18h)

Lundi 6 mars (8h-18h)

ville-lisieux.fr

