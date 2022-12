Noël d'experts avec de nombreux cadeaux à gagner !

Écoutez France Bleu Normandie et repartez avec un cadeau offert par nos experts du week-end : une plante, un cours d'éducation canine, un coffret d'infusion et un livre sur la généalogie.

Tout au long de l'année 2022, les experts France Bleu Normandie du week-end vous ont conseillé sur différents thèmes : jardin, éducation canine, décoration, généalogie, bien-être, etc. En ce dimanche 25 décembre, jour de Noël, nos experts vous offrent des cadeaux :

Une plante d'intérieur

Martin, expert jardin, vous offre un Sansevieria, une plante succulente peu exigeante et très résistante surnommée « Langue de Belle Mère ». Retrouvez Martin sur son compte Instagram @martin_et_les_jardins ainsi qu'au Jardin des Plantes à Caen, ouvert du lundi au vendredi à 8h, les week-ends et jours fériés à 10h sauf le 25 décembre et le 1er janvier.

Un cours d'éducation canine

Pascal Tréhorel, éducateur canin à L'école du chien à Ifs (420 rue Rocquancourt) et Bayeux ( Centre Commercial Emeraude) vous offre un cours d'éducation canine + 10 jouets pour chien + 10 jouets pour chat + 1 mois de nourriture pour chat d'intérieur.

Un coffret bien-être

Corinne Béhue, naturopathe chez Simples Plantes à Bayeux et Lingèvres, vous offre un coffret bien-être avec à l'intérieur : un savon local fabriqué à Bayeux avec des plantes médicinales bio, une eau florale extraite de plantes à Tessy-sur-Vire et une tisane de Noël.

Un guide de généalogie

Marie-Odile Mergnac, historienne et experte en généalogie, vous offre un exemplaire de son livre Les difficultés posées par les noms en généalogie ainsi qu'une pochette de généalogie.

Écoutez France Bleu Normandie ce dimanche 25 décembre de 9h à 10h et appelez-nous au 02 31 44 48 44.