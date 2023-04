Avril au jardin

Questions jardin avec Alain del Vecchio

Que pouvez-vous lancer dans le potager, quels soins apporter aux arbres fruitiers qui ont fleuri, est-ce le bon moment pour planter une haie ?

Et on révise les bases : compost et paillage !

Ateliers des Semeurs de jardin

Conseils d'Alain del Vecchio du réseau “les semeurs de jardin” . L'association organise régulièrement des ateliers d'éco-jardinage.

renseignements et inscriptions 06 68 67 81 17 semeursdejardinslr@gmail.com

Permanence les jeudis de 16h à 18h au local dans le Parc Magnol, Montpellier