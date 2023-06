Le manque de poches de sang se fait sentir, certains groupes sanguins ont même atteint le niveau d’alerte... Et pourtant, malgré cette urgence de donner on peut comprendre les peurs autour du don du sang...Est-ce que donner son sang est sûr ? On en parle en cette journée mondiale du don du sang

Côté Experts - FB Loire Océan © Getty

Aujourd'hui c'est la Journée mondiale des donneurs de sang ...Mais malgré l'urgence à renflouer les stocks, vous vous posez cette question : Est-ce que donner mon sang est sûr ?" Vous hésitez encore, vous avez peur des aiguilles, vous avez une réticence et vous vous posez des questions, on en parle avec vous et avec Laure Henry-Baudot directrice communication-marketingH Le manque de poches se fait sentir, certains groupes sanguins ont même atteint le niveau d’alerte... Et pourtant, malgré cette urgence de donner on peut comprendre que nos auditeurs hésitent à donner leur sang par peur des aiguilles ou par crainte de subir des effets secondaires. S’il est normal d'avoir quelques appréhensions, on peut peut-être rassurer nos auditeurs à ce sujet ? Est-ce que donner son sang est sûr ?