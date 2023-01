Le mandat de protection future, pour anticiper les problèmes juridiques liés à la perte d’autonomie

9 millions de personnes de plus de 60 ans en France sont concernées par la perte d’autonomie

Parmi les choses auxquelles il faudrait penser quand on avance en âge, il y a les questions de succession : Mettre ses affaires en ordre, organiser la transmission de son patrimoine, vous êtes de plus en plus nombreux à y penser.

En revanche, préparer le moment où sera en perte d’autonomie et à ce qu’il adviendra de nous, on y pense moins. Protéger votre maintien à domicile, éviter les conflits familiaux, se prémunir contre les abus... C'est l'objectif du mandat de protection future.

Explications de Mélanie Parnot avocate, directrice de Legal Tech.

Vendredi 10 février de 14 h à 16 h : Conférence à Montpellier « Anticiper les problèmes juridiques liés à la perte d’autonomie". dans les locaux du Club Bonnet, en partenariat avec le CCAS de Montpellier, Droits Quotidiens Legal tech anime une conférence sur le sujet de l’anticipation des mesures de protection juridique. Cette conférence gratuite s’adresse aux personnes de plus de 60 ans. Elle sera animée par Mélanie PARNOT avocate et présidente de Droits Quotidiens Legal tech et Fabien SAVONNE, juriste expert en mesures de protection juridique.- lieu : Club Bonnet, 34 rue des étuves, 34000 Montpellier - inscription par téléphone 04 67 58 52 09 ou par mail contact@droitsquotidiens.fr