Les bons réflexes pour éviter les feux de forêt

Nous avons tous un rôle à jouer

Nous sommes dans une région à risque en matière de feux de forêt ou de garrigue, un risque accentué par la sécheresse. Chaque citoyen a donc un rôle à jouer ds la prévention des feux de végétation.

Débroussailler son terrain et les abords de son habitation, c’est obligatoire et c’est investir pour votre sécurité face aux feux de forêt et de végétation.

Débroussailler son terrain et les abords de son habitation, c’est faire face à cette menace : vous limitez la propagation du feu, facilitez l’intervention des sapeurs-pompiers et c’est aussi la meilleure des protections pour vous et vos biens. C’est pour cette raison qu’il s’agit d’une obligation légale sur une partie de notre territoire, lorsque le risque le justifie. Le débroussaillement vise à réduire la masse de végétaux dans une zone de 50 mètres (ou 100 mètres - à adapter au contexte communal) autour de vos bâtiments ou autre équipement.

Vous êtes concerné par cette obligation si vous êtes propriétaire de bâtiments ou d’équipements situés à moins de 200 mètres de bois, forêts, landes, maquis et garrigues. Le maire est chargé du contrôle du respect de cette obligation et les agents assermentés, notamment ceux de l’Office national des forêts (ONF), sont habilités à verbaliser.

Campagne débroussaillement

Comment se comporter face à un feu de végétation, qu'on soit dans sa maison ou en voiture ?

Les conseils du Colonel Jérôme Bonnafoux du SDIS 34 , porte-parole des pompiers de l'Hérault

Comment bien réagir en cas de feu de forêt ? Alerter les secours en composant le 18 ou le 112.