Mieux accompagner les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, avec le Comité de la Sarthe

Informer les malades, accompagner les familles : France Parkinson se mobilise pour la journée mondiale du 11 avril

Notre invitée : Catherine Delie, déléguée Comité 72 France Parkinson

*En France, ****1 personne sur 50 ***sera directement atteinte au cours de sa vie.

La maladie de Parkinson, qui constitue la 2ème cause de handicap moteur après les AVC et qui est en constante augmentation, doit devenir un véritable sujet de préoccupation dans les politiques de santé.

A l’occasion de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson, un événement d’information, de sensibilisation et de partage, ouvert à tous, se tiendra dans le département de la Sarthe.

Rendez-vous à la salle polyvalente Joël Le Theule, Rue Arnage, à Spay, le vendredi 14 avril 2023, de 14h à 18h

Au programme de cette rencontre, des conférences :

Le parcours de soin et les traitements

animée par le Dr Sophie Drapier, neurologue, CHU Rennes

Les bienfaits de l'activité physique dans la maladie de Parkinson

Présence de stands et échanges sur place Informations complémentaires auprès du Comité 72 de France Parkinson

lien vers le site web de l'association France Parkinson