Témoignage : Vincent Salsano, collectionneur d'autographes

Une passion dévorante

Depuis des années, Vincent Salsano (qui n'aime pas l'expression "chasseur d'autographes") consacre son temps libre à essayer de rencontrer les stars pour obtenir une dédicace ou une photo.

David Bowie, Prince, Juliette Greco, Isabelle Adjani, mais encore Jacques Higelin, Mylène Farmer ou Etienne Daho et tant d'autres, Vincent a plus de 4000 photos et plein d’anecdotes à nous raconter !

Vincent Salsano avec Jacques Higelin, Etienne Daho, Matt Pokora, Nile Rodgers, Marianne James, Benjamin Biolay, Mathilde Seigner, Patricia Kaas. - Collection personnelle Vincent Salsano