Travailler : Un défi quotidien pour les migraineux

Comment continuer à bosser quand la migraine vous vrille la tête ?

Le 21 juin, c'est la journée mondiale de solidarité pour la migraine. La migraine est classée selon l’OMS, la deuxième maladie invalidante au monde, la première pour les femmes, elle concerne un Français sur six.

1 migraineux sur 6 ne trouve pas d’emploi ou est contraint d’arrêter de travailler

Que faire quand la crise s'annonce et qu'on sait que pendant plusieurs heures voire plusieurs jours, la douleur va vriller la tête, vous exploser les tempes, vous donner des nausées ?

Prendre plus de médicaments ? Se mettre en arrêt maladie ? Espérer obtenir une RQTH (reconnaissance de travailleur handicapé) ? Se résoudre à ne pas progresser en raison de ses absences répétées et imprévisibles ? Dépenser une fortune pour des traitements efficaces mais non pris en charge ?

L'association la Voix des migraineux alerte sur l’impact de conditions de travail inadaptées sur la santé des personnes atteintes de migraine et propose des aménagements pour une meilleure insertion professionnelle.

Homme souffrant de migraine © Getty - Vladimir Godnik

Nos invités : Miren Béhaxétéguy, migraineuse, administratrice bénévole de l'association la Voix des migraineux . docteur Nicolas Gaillard , Neurologue à la Clinique Beau Soleil à Montpellier.