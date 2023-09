Les plantes vivaces au jardin ? Indispensables !

Comment concevoir et planter un massif de plantes vivaces ? Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine vous conseille.

Le meilleur moment pour mettre en place u massif de vivaces est entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les températures ambiantes sont correctes, les pluies assurent les arrosages utiles et le sol est encore chaud des mois d’été.

Vous avez choisi des plantes adaptées à l’espace qui va les recevoir (exposition plein soleil - mi ombre, situation ventée, nature du sol (sableux ou argileux), etc.).

Un massif réussi est un massif où vous avez créé un effet “moutonnement”, alternant les hauteurs, les ports, les formes de fleurs. Les ports des plantes sont complémentaires facilitant la perception de chaque plante. Crééz un effet aéré où des plantes apportent la structure, d’autres la couleur et d’autres la légèreté.

On choisit au moins 5 plantes différentes dont une de 2 à 30 cm de hauteur, 2 de 30 à 60 cm et 1 de 60 à 90 cm. La distance de plantation sera variable suivant le développement des plantes variant de 35 à 60 cm en moyenne. Il est indispensable d’anticiper le développement futur de chacune des plantes composant le massif.

Quelques jours avant la plantation, préparer le sol et apporter un amendement.

Le jour de la plantation, griffer le sol. Humidifier les mottes avant de les positionner sur le massif suivant le plan de plantation.

Planter puis arroser plante par plante.

Une dizaine de jours après, apporter un paillage léger de quelques centimètres d’épaisseur comme de la paille de miscanthus.

Plante couvre-sol : Arabis caucasica, Liriope muscari

Plante de mi-hauteur : Aster dumosus, Heuchera “Purple Palace”

Plante structurante : Melianthus major ou Helleborus argutifolius.

Ce massif sera à son apogée la troisième année et à la 5ème année il faudra réorganiser car l’Arabis aura avancé dans le massif et les asters auront doublé de volume,