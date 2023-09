Les récoltes : des clés pour savoir quand et comment récolter et comment conserver les légumes du jardin ! Les conseils de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine

Il est toujours difficile de prendre la décision de couper et récolter. Chaque plante a sa particularité et ses exigences.

Les légumes verts ou non mais consommés rapidement, peuvent être récoltés le matin de bonne heure.

Les légumes qui seront conservés plusieurs mois après la récolte doivent être arrachés après le point de rosée voire en fin d’après-midi. Par contre ils ne doivent pas être exposés longtemps sous le soleil puissant.

Les citrouilles et potirons

Il faut environ 140 jours après le semis pour récolter les citrouilles. Soit de fin août à début octobre avant les gelées.

Les points de repère : une couleur vive signifie que la citrouille a atteint sa phase de maturité. Les tiges sont plus ou moins ligneuses et sèches, témoins d’une croissance végétative achevée. Le pédoncule, l’attache du fruit, est jaune beige. La citrouille sonne creux lorsque l’on tape dessus. C’est surtout valable pour les citrouilles d’hiver dont la cueillette ne devrait plus se faire après les premières gelées.

Attention aux chocs trop violents qui risquent de les détruire. Ne pas les entasser dans la brouette. Il est conseillé de les laisser sécher au soleil pendant 2 jours environ. Puis, de les nettoyer à l’aide d’une brosse, les ranger sur une étagère bien sèche, elles peuvent se conserver plusieurs mois.

Les pommes de terre

On peut récolter les variétés les plus précoces 90 jours après la plantation. Lorsque vous achetez les semences de pommes de terre, il est annoncé sur l’étiquette le nom et la durée de culture : 60 jours sous abri, 90 jours, 120 jours.

Les récoltes commencent donc dès juillet et jusqu'en septembre pour les plus tardives.

Les points de repère : la pomme de terre vous annonce son arrachage lorsque la partie aérienne est jaunie, devient sèche et se couche. Seules les pommes de terre primeurs en mai/juin sont arrachées avec des tiges et feuilles vertes.

Il faut délicatement explorer le sol, soulever et sortir les tubercules. Ils peuvent rester quelques moments sur la terre sous un soleil peu puissant.

Les oignons

En moyenne, il faut 5 mois du semis à la récolte - 3 à 4 mois de la plantation de bulbilles à la récolte.

Les variétés d'été (oignons blancs, certains oignons rouges) qui se consomment frais se récoltent entre avril et juin, avant le complet développement. Ils se conservent difficilement.

Les variétés d'hiver (oignons jaunes, d'autres variétés d'oignons rouges) se récoltent entre juin et septembre à maturité. Elles sont destinées à être conservées jusqu’au printemps suivant.

Les points de repère : la récolte s’annonce par le feuillage qui commence à jaunir, c'est à dire que les deux tiers des oignons ont leur feuillage retombant et jaunissant. Lorsque tout le feuillage est jaune et sec, la récolte doit s’organiser. Si le feuillage est encore très vigoureux, il est recommandé de le coucher avec le dos d'un râteau pour favoriser la maturation des bulbes ou de nouer les tiges. La récolte se fait par temps sec.

Les patates douces

Il n’est pas urgent de les récolter tôt. En effet, c'est en période de jours courts que la croissance des tubercules est la plus intense (de septembre à novembre). Les tubercules se gonflent dès que la longueur du jour descend sous les 14h. La récolte des patates douces intervient généralement entre la fin septembre et début novembre avant les fortes gelées. Le zéro de végétation de la patate douce est d’environ 15 degrés. Avant de les stocker, les laisser une bonne semaine dans une pièce à 20 degrés bien ventilée. Cette étape permet de faire durcir la peau ce qui prolongera la durée de conservation. Elles se conservent comme les courges à l’abri de la lumière sans humidité relative.