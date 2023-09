Touraine : il est temps de semer les légumes d’hiver et de début de printemps !

Semis et plantations de fin d'été au potager : Les conseils de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine

A partir des mois de septembre et octobre il est temps de semer, planter pour avoir des légumes en hiver et surtout des légumes en début de printemps.



Les semis en pleine terre à faire (en ligne) en septembre :

- Le cerfeuil et le cresson alénois qui seront récoltés à partir d’octobre et en cours d’hiver.

- L’épinard d’hiver “Symphonie”, “Hiverna”. La germination se fait à partir de 5° avec un optimum de 15° . La récolte sera de fin octobre à mars avril. On prélève les feuilles bien développées sans arracher le pied. La plante poursuit sa croissance et fournit des feuilles que vous récolterez progressivement.

- La mâche à petites graines (semis possible jusqu’au 20 octobre) et les mâches à grosses graines (semis possible jusqu’à début novembre) pour une récolte de novembre à mars. Les mâches à petites graines sont plus lentes à germer et évoluer. Il faut compter de 15 à 20 jours entre les deux mâches pour une récolte correcte.

- Le navet dont la récolte débutera en novembre (risque de gel en hiver). Les variétés intéressantes sont : “de Saint Benoît” qui est blanc à collet rouge et résistant au froid ou “Rave d’Auvergne” qui est hâtif, plat, à collet violet.

- Les engrais verts : moutarde, navette, radis chinois, féveroles.

Les plantations de septembre

- Les bulbilles d’oignons blancs pour une récolte en avril/mai. Les semis ayant été réalisés en août, les oignons de couleur seront plantes fin février début mars.

- Les choux cabus semés fin août. Enterrer la base et apporter de la matière organique. Arrosage copieux à la plantation.

- Les salades d’hiver : les laitues d’hiver “Val d’Orge”, “Hiver de Verrières”, “Merveille d’hiver”, etc. Elles sont résistantes jusqu’à - 8°. Ce sont des laitues qui ne pomment pas.

- Les laitues romaines : “Verte d’Hiver”.

- Les chicorées scaroles : “Cornet d’Anjou” est la meilleure pour l’hiver (protection nécessaire si hiver froid et humide).

- Les chicorées frisées : “d’Olivet” ou “de Tours”, “Grosse Pancalière”, “de Ruffec”.

Arrachage et préparation de forçage des endives

- Arracher les endives (plantes très feuillues qui ont été semées en avril). Couper les feuilles à 3 cm du collet, ainsi que l’extrémité des racines. Conserver 20 cm de hauteur de racines. Les placer en cave dans du sable. Progressivement, placer un lot de racines dans du terreau en bac ou caisse. Les racines sont placées verticalement, le collet vers le haut (surface du terreau). Les vides entre les racines sont comblés par du terreau. On recouvre l’ensemble de quelques centimètres de terreau, on arrose puis on recouvre de paille et d’un plastique. On attend 3 à 4 semaines où doivent apparaître des bourgeons clairs avec les feuilles bien serrées. C’est le chicon qui est l’endive que l’on consomme en salade.