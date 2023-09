Touraine : pour améliorer la structure de votre sol, semez des engrais verts !

C'est le moment ! Semez des engrais verts pour un sol bien nourri et plus productif.

Pour améliorer la structure de votre sol : semez des engrais verts ! avec Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine

C’est une culture intermédiaire destinée à être enfouie superficiellement dans le sol afin d’améliorer la fertilité et la structure du sol. La méthode consiste à semer des engrais verts au fur et à mesure que les parcelles se libèrent lorsque la culture des légumes est terminée. Ces engrais verts peuvent être présents quelques mois, sur l’année voire plusieurs années.

Les avantages :

- Protection du sol contre les intempéries (forte pluie et érosion hydrique), les rayonnements solaires puissants, les températures très élevées ou très froides, le vent (érosion éolienne) etc.

- Protection et maintien de la faune utile (coccinelle, vers, etc.). Certaines plantes sont très florifères et attirent les abeilles et autres insectes pollinisateurs (risque de re-semis naturel).

- Amélioration de la structure du sol et la vie dans le sol : la décomposition des engrais verts lors de leur enfouissement approvisionne le sol en matière organique, favorise une structure grumeleuse, stimule la vie microbienne.

- Amélioration de la pénétration de l’eau dans le sol : les racines puissantes vont décompacter la terre et favoriser le drainage.

- Réduction de l’entraînement en profondeur des éléments fertilisants. L’engrais vert pour assurer sa croissance et son développement utilise les sels minéraux présents dans le sol. Ces derniers seront restitués au sol lors de l’enfouissement de l’engrais vert. Les engrais verts du groupe des Fabacées (légumineuses) fixent l’azote de l’air favorisant un approvisionnement azoté intéressant dans le sol.

- Réduction de la prolifération des adventices.

Les consignes :

Sur une même parcelle, changer le plus souvent possible d’engrais vert (appliquer une rotation);

Les semis se font à la volée.

L’enfouissement des engrais verts s’effectue au moins 4 à 5 semaines avant la mise en place de la culture. Couper, faucher l’engrais vert avant la mise à fleur (évitant les risques de re-semis et envahissement), laisser faner sur le sol quelques jours puis enfouir.

Présentation de La moutarde :

Avantages :

- croissance rapide qui étouffe les adventices.

- Capte efficacement l'azote.

- Peu exigeante sur le type de sol.

- Résiste au froid et aux légères gelées.

- Effet nématicide et fongicide par libération de composés soufrés

- Fleurs mellifères.

Inconvénient

Plante de la famille des Brassicacées. Ne pas la cultiver avant ou après des légumes de cette même famille (choux, navets etc.).

Semer comme engrais vert de mars/avril à septembre/octobre. Dose de semis : 1,5g/m2.

La moutarde comme la phacélie sont des plantes à croissance rapide, qui peuvent se faucher rapidement, 8 à 10 semaines après le semis. Elles résistent bien au froid et peuvent se semer tôt dans la saison.

La moutarde a par contre, la faculté de mieux résister à la chaleur et de pouvoir se semer en été avec plus de succès.